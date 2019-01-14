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Didim'de belediye personelinin maaş farkları ödenecek

Didim Belediyesi’nde, 2004-2006 döneminden kalan personel maaşlarındaki yüzde 15’lik farklar için sendika temsilcileriyle protokol imzalandı.

Didim Belediyesi'nde, 2004-2006 döneminden kalan personel maaşlarındaki yüzde 15'lik farklar için sendika temsilcileriyle protokol imzalandı.


Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın katılımıyla, Didim Belediyesi Düğün Salonu'nda 2004-2006 döneminden kalan personel maaşlarındaki yüzde 15'lik farklar için sendika temsilcileri ile karşılıklı protokol imzalandı. Çalışanların yoğun katılımıyla gerçekleşen törende tüm personel, Başkan Atabay'a teşekkürlerini sundu.

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