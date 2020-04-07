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Didim'de belediye sokak hayvanlarını besliyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, belediye bünyesindeki hayvan barınağı personelince sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmaları yapılıyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde, belediye bünyesindeki hayvan barınağı personelince sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmaları yapılıyor.


İçişleri Bakanlığının Korona virüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesi noktasında tüm belediyelere genelge gönderirken, Didim Belediyesi ise ilk günden itibaren sokak hayvanlarına yönelik olarak gerçekleştirdiği bakım ve beslenme çalışmasını devam ediyor.


Didim Belediyesi Hayvan barınağı personelince Haybulans aracıyla ilçe merkezi ve mahallelerde sokak hayvanlarına yönelik olarak çalışmaları eksiksiz devam ediyor. Bu kapsamda sokak hayvanlarına yönelik olarak çalışmaları eksiksiz yapmaya çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara hayvanseverlerin de katkı sunduğunu ifade etti ve vatandaşlara da sokak hayvanlarına sahip çıkma çağrısında bulundu.

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