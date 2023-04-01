Didim'de Belediyesi üniversite öğrencileri için bilgisayar sınıfı oluşturdu

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi bünyesinde online eğitim alan üniversite öğrencilerin yararlanabilmesi amacıyla bilgisayar sınıfı oluşturuldu. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay 10 kişilik sınıfın son durumuyla ilgili olarak basın mensuplarına bilgiler verdi. Üniversitelerin uzaktan eğitim geçmesinin ardından online eğitimle faaliyetlerin yürütüldüğünü belirten Başkan Atabay, “Yurtlar kapatıldığı için maalesef üniversiteler kapatıldığı için bazı gençlerimizin internete ulaşamayacağını düşündük. Kimi yerde internet az çekiyor, kimi evler kalabalık ve internet olsa da çalışamayacağını düşündük. Sunum yapıyorlar sınava giriyorlar, rahat ortam istiyorlar. O nedenle biz böyle bir yer düşündük. Gençlik merkezi bünyesinde 10 bilgisayar ile çalışmaya başlayacaklar. Bizler de bunu duyuracağız. 10 gün içinde bu sayıyı arttırarak öğrencilerimize böyle bir imkan sağlıyoruz. Sabah saat 8.30 gibi mesaiyle başlar, akşama kadar sürer. Ayrıca çocuklardan gelecek talebe göre bunu düzenleyebiliriz. Bunu süreç içerisinde büyüteceğiz. Bu sistemi kontrol edecek arkadaşımız da var. Dersle ilgili burada eğitimler verilecek. Tüm bilgisayarları yeni aldık. Aynı anda 10 kişi çalışabilecek durumda; yenileri de eklenecek" ifadelerini kullandı.