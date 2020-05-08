Didim'de berber ve kuaförlere malzeme desteği sağlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, berber ve kuaför esnafına destek olmak amacıyla ücretsiz maske ve eldiven dağıtılarak, belediye ekiplerce dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Normalleşme sürecinde geçici olarak faaliyetleri durdurulan Berber ve Kuaförler 11 Mayıs Pazartesi itibariyle kurallar çerçevesinde faaliyete başlayacak olmasının ardından Didim'de Esnaf Odası öncülüğünde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi'nin katkılarıyla iş yerleri ekiplerce dezenfekte edildi, işyeri sahiplerine ücretsiz maske ve eldiven dağıtıldı.

İş yeri ziyaretlerine Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, esnaflara eldiven ve maskelerini teslim ederken, dezenfekte işlemi için her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, dezenfekte olayının önemli olduğunu belirterek; “Ülke olarak yavaş yavaş normale dönüyoruz. Berber ve kuaförler açılmaya başlandı. Diğer esnaflarımızda yavaş yavaş açılacak. Bu normalleşme süreci yavaş olacak. Bu hizmeti berber ve kuaförlerde başlatmamız kendilerine de moral sağlayacak. İnşallah bu süreci atlatacağız” dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise, 11 Mayıs'taki genelgeye göre berber ve kuaförlerin açılacağını ifade ederek “Aydın BŞB, Didim belediyemiz ve odamızla birlikte onları ziyaret ettik. Maske ve eldiven verdik ve dezenfekte çalışması yapıldı. Genelgeyi hatırlattık. Hatırlarını sorduk. Hepimiz biraz sıkıldık. Süreçte küçük esnafta günü birlik işlerini döndürdüğü için biraz sıkıntı yaşattı. Bundan sonra kuralları uyarak hizmetlerimizi devam edeceğiz ve süreç içerisinde tüm iş yerleri açılacaktır” dedi.

Gerçekleştirilen hizmetle ilgili olarak işyeri sahipleri Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi ve Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasına teşekkür ederek, kendilerinin de hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti. İlçe merkezinde devam eden dezenfekte çalışması ile eldiven ve maske dağıtımı hafta sonunda da ilçe merkezi ile mahallelerde devam edeceği öğrenildi.