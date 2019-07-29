Didim'de berberler çırak sorunu yaşıyor

AYDIN(İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, turizm sezonu dolayısıyla yaşanan yoğunluk berberlerin yüzünü güldürdü.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, kendisinin de bir berber ustası olduğunu belirterek, ilçede turizm sezonun da etkisiyle berber dükkanların da yoğunluk yaşandığını belirtti.

Berberlikte usta çırak ilişkisinin önemine değinen Erul, her meslekte olduğu gibi berberlerde de çırak sorunun yaşandığını ifade etti.

Erul, “Eskiden herkes çocuğunu berbere bırakırdı. Hem çocuğun nerede olduğundan emin olmak hem de bir meslek öğrensin diye aileler bunu teşvik ederdi. Şu eskiye nazaran durum değişti. Her meslekte olduğu gibi berberlerde çırak bulmada sorun yaşıyor. Esnafa Odası olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çırak Eğitim Merkezi ile diyalog içerisindeyiz. Esnaf ve Sanatkarlar da meslek edinmeye çalışan çocuklar aynı zamanda programlar dahilin de Çırak Eğitim Merkezlerine de giderek gerek teorik gerek pratik açısın dan elemanlar destekleniyor. Bunun faydasını görüyoruz. Ancak gençlerden yeterince meleklere yönelik katılım yeterli düzeyde değil ve dolayısıyla fraklı mesleklerde çırak bulmada sorunlar yaşanıyor. Ailelerde çocuklarını mesleklere yönlendirmelidir. Bu yönde de sıkıntılar var. Bu durumu genel anlama da bütün şehrin eminleri bir araya gelerek konuyu ele alınıp değerlendirilmesi gerekir. Herkes akademisyen, doktor, mühendis, avukat olacak diye bir kaide yok. Çocukların küçük yaşlarda ilgi alanları doğrultusun da terzi, berber, ayakkabıcı, marangoz, bahçıvan gibi mesleklerde de yönlendirilmesi gerekir” diye konuştu.

Didim de yaz sezonu dükkanı açıp kışın kapatan ilçe dışın dan berberlerin de olduğunu ifade eden Erul, Didim de turizm sezonun da özellikle Haziran ortası ile Ağustos sonları arası ilçenin normal nüfusun 6-7 katına çıkarak artış gösterdiğini belirtti.

Eğitimci Erkin Erdal ise hep aynı berbere gelip tıraş olduğunu ifade ederek, bunun hem bir alışkanlık olduğu gibi hem de esnafın işin ehli olması, nezaket ve hijyen olması da önemli etkenler olduğunu belirtti.