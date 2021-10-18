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Didim'de “Bir sevdadır Şarkılar” konseri beğeni topladı

Didim Belediyesi’nin katkılarıyla, Didim Nefes Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından “Bir sevdadır şarkılar” konseri düzenlendi.

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla, Didim Nefes Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından “Bir sevdadır şarkılar” konseri düzenlendi.


Didim Cumhuriyet Kent Meydanında yapılması planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, Didimli vatandaşlar büyük katılım gösterdi.


Ülkemizin çeşitli yörelerine ait eserlerin seslendirildiği, sunuculuğunu Bahar Eşref Boğa'nın gerçekleştirdiği, Şef Sevinç Türker yönetimindeki Didim Nefes Kültür Sanat ve Eğitim Derneği “Bir sevdadır şarkılar konseri” Didimli vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.


Katılımın yüksek olduğu konserin sonunda Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar tarafından, koro şefi Sevinç Türker'e çiçek takdim edildi.

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