Didim'de budama kursuna katılanlar belgelerine kavuştu

Didim Halk eğitim merkezinde düzenlenen törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim İlçe Tarım Müdürü Alamettin Hatipoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Didim Ziraat Odası başkanı Hilmi Yıldırım, Didim Halk eğitim merkezi(HEM) müdürü Nuri Öner ile kursiyerler katıldı.

Kursun açılış konuşmasını yapan Didim HEM Müdürü Nuri Öner Kurumlar arası işbirliğiyle Didim merkezde olmak üzere mahallelerde kurslar açtıklarını belirterek İlçe tarımda görev yapan 4 mühendisin nezdinde kursların verildiğini söyledi. Merkezdeki ilk kursun bittiğini kaydeden Öner yeni kurs açacaklarını ve mahallerdeki kurslarında devam ettiğini ve toplamda 424 kursiyerin kurslarda bilgi aldığını dile getirdi.

Didim Ziraat Odası başkanı Hilmi Yıldırım, Didim'de 1,5 milyona yaklaşan zeytin varlığından söz ederek talepler gelmesi durumunda kursların ve farklı kursların açılmasına destek olacaklarını belirtti. Tarım Bakanlığının genç ve kadın çiftçilere hibe desteklemelerin fazla olduğunu belirten Yıldırım “İlçemizde her yıl 2-3 çiftçimiz 1 milyon TL'lik hibe alarak açacağı yeni iş kolları tarımımızı daha güzelleştirecek. Biz de bu yeni dönemde ilçemizde güzel projelere imza atmak istiyoruz.”dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise, turizm ilçesi olan Didim'in tarımda da iddialı olduğunu belirterek, zeytin ve pamuğun ilçede önemli yeri olduğunu hatırlattı. Talep edilen her türlü kursa gereken desteği vereceklerini kaydeden Türköz “Bu tür kurslar hem gelir arttırıcı hem de meslek edinme anlamında önemli kurslar; turizmde sonra tarım ikinci planda geliyor. Bu noktada projeler yapmalıyız. Proje konusunda biraz geride olsak ta yeni dönemde yeni projelere her türlü desteği vermeye hazırız. İlgili kurumlara da teslim etmenin zamanı geldi. Bizler her zaman sizlerin yanındayız” mesajını verdi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri dağıtıldı.