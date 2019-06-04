İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de çalışan tur rehberleri sorunlarını konuştu

Aydının Didim ilçesinde çalışan tur rehberleri, Didim Ticaret Odasında bir araya gelerek sorunlarını konuştuDidim Ticaret Odasında bir araya gelen tur rehberlerinden Uğur Çınar, Rabia Aydın, Övgü Candaş, Şengül Yalçın, Ercan Gürbüzatik, Umutcan Özdemir, Veysel Topkaya, Ali Çamurcu, Ayşe Akdemiröz, Demet Eker, Eren Gönül, Ergin İnce, Gülser Akkaya, Hasan Sevdi, Mahmut Nacar ve Nuri Aslan bazı hususları tespit etti.

Aydının Didim ilçesinde çalışan tur rehberleri, Didim Ticaret Odasında bir araya gelerek sorunlarını konuştu


Didim Ticaret Odasında bir araya gelen tur rehberlerinden Uğur Çınar, Rabia Aydın, Övgü Candaş, Şengül Yalçın, Ercan Gürbüzatik, Umutcan Özdemir, Veysel Topkaya, Ali Çamurcu, Ayşe Akdemiröz, Demet Eker, Eren Gönül, Ergin İnce, Gülser Akkaya, Hasan Sevdi, Mahmut Nacar ve Nuri Aslan bazı hususları tespit etti.


Toplantıda tespit edilen hususlarla ilgili yapılan değerlendirmede“Bütün Türkiye ve Didim'de turizmde yanlış giden bazı uygulamalar olduğunu gördük. Rehbersiz turlar yapmaya çalışan, fiyatları düşüren acenteler yüzünden kaliteli hizmet veren acentelerin piyasada tutunamadıkları için sektörden çekildiklerini ya da kaliteden taviz vermek durumunda kaldıklarını müşahede ettik. Fiyat rekabeti yüzünden Taban ücretleri altında çalışmayı kabul eden rehberler de bu hizmeti yürütemediler. Bizlerde bu sorunlarla mücadele etmeye karar verdik. Taban ücreti altında çalışmayarak herkese eşit davranalım, böylelikle hem meslek itibarını koruyalım hem de kaliteyi arttıralım istiyoruz. Turizm camiası da entelektüel birikimi yüksek olan Türkiye'yi ve Didim'i bilen meslek gurubundan faydalansın istiyoruz. ” ifadelerine yer verdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.