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Didim'de çalıştıkları işyerini soyan hırsızlar tutuklandı

Aydının Didim ilçesinde işyerinden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 2 şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalandı.


Alınan bilgiye göre;, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir otelde meydana gelen “iş yerinden hırsızlık” olayı ile ilgili yaptıkları çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının otel çalışanları tarafından gerçekleştirdiği belirlendi. Polis yaptığı çalışma neticesi M.T. ve R.K. isimli şahısları yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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