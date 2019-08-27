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Didim'de çevre duyarlılığı için örnek hareket..

Aydın’ın Didim ilçesinde, 2.

Aydın'ın Didim ilçesinde, 2. el eşya satan esnaflar, Altınkum Plajı'nda çevre temizliği gerçekleştirdi.


Didim Bit Pazarında 2. el ürün satan esnaflar, bir araya gelerek çevre temizliği gerçekleştirdiler. Didim Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte Yalı Caddesinde bir araya gelen esnaflar Altınkum plajına boydan boya gezerek temizlik yaptılar. Esnaflar, ellerinden taşıdıkları pankartlarla hem tatilcileri hem de Didimlileri çevreye duyarlı olmaya davet ettiler.


Etkinliğe Didim Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci de katılırken, Deveci 2. el ürün satan esnafların kendilerinden bu şekilde bir talepte bulunduklarını ifade ederek “Bizde çevre temizliğine dikkat çekilmesi adına bu etkinliği düzenleyen DİBİT üyelerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde bir ağaç dikim etkinliği de gerçekleştirecekler, biz yine yanlarında olmaya devam edeceğiz.”dedi


Etkinlik kapsamında gencisinden yaşlısına bir çok insan Altınkum plajında temizlik yaparken, farkındalık yaratıldı.

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