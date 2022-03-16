Didim'de çevre eğitimleri tekrar başladı

Didim'i daha yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent haline ulşatırmak için Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında harekete geçen Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi nedeniyle ara verilen okul ziyaretlerine tekrar başladı. Daha duyarlı nesiller yetiştirmek üzere ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere yönelik gerçekleştirilen çevre eğitimi çalışmalarında ekipler geri kazanım, su kirliliği, hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve alınması gereken önlemler gibi birçok konuda, görsel materyaller ile bilgilendirme yapıyor. Ayrıca, organik atıklardan hazırlanan kompost atölyesi ile uygulamalı eğitim ön plana çıkarılmış oluyor.

Didim'de çevre konusundaki eğitimlere verilen büyük öneme dikkat çekerek daha bilinçli çocukların yetişmesi ile yarınların güvenceye alınacağını söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz pandemi nedeniyle ara verdikleri eğitimlerine tekrar başladı. Biz, başlattığımız bu eğitimler ile daha bilinçli nesillerin yetişmesi için ilk adımı attık ve vatandaşlarımız da sağolsunlar bu girişimi desteklediler. Bu dünya hepimizin ve daha güzel yarınlar için çocukların eğitimi çok önemli. Ekiplerimize, her konuda olduğu gibi, bu girişimi izde gösterdikleri özen nedeniyle teşekkür ederim" dedi.