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Didim'de çevre temizliği çalışmaları devam ediyor

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İlçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.


İlçedeki vatandaşların daha nezih ve kaliteli bir kentte yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla belediye ekipleri Yeni Mahalle, Efeler Mahallesi ve Hisar Mahallesinde faaliyetlerini hızla sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekiplerimiz, çim kesimi, temizliği ve çim budama faaliyetlerini sürdürürken, park ve peyzaj alanlarında bakım onarım çalışmalarını da gerçekleştiriyor.


Didim'i daha estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Tüm mahallelerimiz de çalışmalarımız rutin olarak devam ediyor. İlçemizde düzenli olarak çim kesimi, budama ve bakım onarım faaliyetlerimiz gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

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