İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de cezaevi firarisi yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde 10 adet hırsızlık olayına karışan cezaevi firarisi bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde 10 adet hırsızlık olayına karışan cezaevi firarisi bir şahıs polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 8'i evden hırsızlık, 2'si işyerinden ve kurumdan hırsızlık olmak üzere toplam 10 adet hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen cezaevi firarisi O.T. yapılan operasyonla yakalandı.


O.T isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.