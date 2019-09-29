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Didim'de Çorumlular aşure hayrında buluştu

Aydın’ın Didim ilçesinde, Hitit Çorumlular Dayanışma Kültür Derneği, Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirdiği hayratta 2 bin kişilik aşure dağıttı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, Hitit Çorumlular Dayanışma Kültür Derneği, Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirdiği hayratta 2 bin kişilik aşure dağıttı.


Hitit Çorumlular Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Eray Özer, derneğin geleneksel hale gelmiş bazı faaliyetlerin olduğunu belirterek, Muharrem ayı manevi bir değer taşıdığını, üyelerin de özverili katkılarıyla hazırladıkları 2 bin kişilik aşureyi vatandaşlarla paylaştıklarını ifade etti.


Didim Hitit Çorumlular Dayanışma Kültür Derneği önünde gerçekleştirilen aşure hayratına Kaymakam Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bazı sivil toplum kuruluşların temsilcileri yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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