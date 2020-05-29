Didim'de Cuma namazı açık pazaryerinde kılındı

Camilerin yeniden ibadete açılmasının ardından, Aydın'ın Didim ilçesinde Cuma namazı açık pazaryerinde hijyen kurallarına riayet edilerek kılındı.

Korona virüs sürecinin ardından normalleşme adımları içerisinde yeniden ibadete açılan camilerde uzun bir sürenin ardından cemaatle birlikte Cuma namazı eda edildi. Didim'de ise belirlenen camilerde Cuma namazı kılınmasına izin verilirken, Hayırseverler Camisindeki Cuma namazı ise yanında bulunan Cumartesi pazarının içerisinde kılındı.

Namaza gelen cemaate Aydın Büyükşehir belediyesi ekiplerince maske dağıtılırken, Didim Belediyesi zabıta ekiplerince ateş ölçümü yapıldı. Dezenfekte aletinin de konulduğu giril kapısında seccadesi olanlara giriş izin verildi.

Namazda sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek, imamın hutbesinin ardından kılınan farz namazıyla Cuma namazı eda edildi.