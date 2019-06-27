İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de deniz patlıcanı avcılarına geçit yok

Aydın’ın Didim ilçesinde, avlanması yasak olan deniz patlıcanının avcılığını yapan 4 kişi ile yasak su ürünleri nakleden bir kişiye yasal işlem yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, avlanması yasak olan deniz patlıcanının avcılığını yapan 4 kişi ile yasak su ürünleri nakleden bir kişiye yasal işlem yapıldı.


Didim genelinde avlanması yasak olan deniz patlıcanı avcılığının önüne geçilmesi noktasında gerek denizden gerekse karadan kontroller sürdürülürken, bu kapsamda Didim İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırdı.


Bu kapsamda yapılan yol aramasında bir araç içerisinde varillere koyulmuş şekilde çok sayıda deniz patlıcanı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 kişiye “deniz patlıcanı avcılığına ilişkin ihlal” ve 1 kişiye de “Yasak su ürünleri nakli” gerekçesiyle toplam 9.810,00 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen deniz patlıcanları denize boşaltılırken avcılıkta kullanılan dalış alet ve ekipmanlarına el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.