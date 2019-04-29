Didim'de deprem yönetmeliği akademisyenlerce ele alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen seminerde “Yeni bina deprem yönetmeliği ve deprem tehlike haritası” ele alındı.

Didim Ticaret odası ile Jeoloji mühendisleri odası aydın il temsilciliği organizasyonuyla Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde gerçekleşen seminere Belediye Meclis Üyeleri, Meslek Odaları Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları yöneticileri, mimar, mühendis ve müteahhitler katıldı. Seminer öncesinde ev sahipleri Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş ve Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın Temsilcisi Hasan Kuru açılış konuşması gerçekleştirdi.

Oda Başkanı Erbaş, “Depremin tarihi de insanlık tarihi kadar eskidir. Depremin ve diğer doğa olaylarının koşullarına uygun kentler inşa edemezseniz, ona göre planlamalar yapamazsanız, onun kültürünü eğitimini öremezseniz az gelişmiş ülkelerde felaket diye tanımlanır, aslında felaket diye tanımlanan şey depremin bizatihi kendisi değildir. Doğru olan depreme hazırlıklı olmak ve ona uygun yapı inşa etmektir. 1999'da yıkılan binalar değildi aslında bizim topyekun sistemimizdi. Yığınların altında kalan tek başına canlarımız değildi, aslında topyekun bir sistemin iflasıydı” dedi.

Jeoloji mühendisleri odası aydın il temsilcisi Hasan Kuru da yaptığı konuşmasında Türkiye'nin her an büyük bir depremle karşılaşma riski olduğunu, ülkemizdeki bina deprem yönetmeliklerinin günümüz mühendislik, bilim ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilenmesi ve geliştirilmesini desteklediklerini, Bu kapsamda 01.01.2019 tarihinde bina deprem yönetmeliğinin yürürlüğe girdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü Yapı Anabilim dalı Prof. Dr. Ali Haydar Kayhan ile Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel ve Teknik Kurul Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen Yeni Bina Deprem Yönetmeliği ve Deprem Tehlike Haritası hakkında bilgiler aktardı. Seminer sonunda katılımcıların sorularını cevapladı.