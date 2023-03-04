Didim'de depremzede çocuklar için 'Sevgi Dili Atölyesi' açıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar Derneği tarafından depremden etkilenen çocuklarla temas öncesinde kreş, okul öncesi ve okul uyumu yakalayamayan psikolojik destek ve deneyimsel oyun terapiye ihtiyaç duyan 4-12 yaş arası çocuk ve ebeveyn merkezli 'Sevgi Dili Atölyesi'ni aktif hale getirildi.

Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar Derneği depremden etkilenen 4-12 yaş arası çocuklar ve ebeveynleri için 'Sevgi Dili Atölyesi' hazırladı. Dernek bünyesinde yapılan ve duyarlı hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen atölye ile bilgiler veren Dernek Başkanı Eda Demir, “Geçirdiğimiz bu zor günlerde depremden etkilenen çocuklarımızla olan temaslarımız neticesinde kreş, okul öncesi ve okul uyumu yakalayamayan psikolojik destek ve deneyimsel oyun terapiye ihtiyaç duyan 4-12 yaş arası çocuk ve ebeveyn merkezli Sevgi Dili Atölyemiz aktif hale geçmiştir. Amacımız; çocukların kaygılarıyla baş etmelerine destek olmak. Bu çerçevede dernek bünyesinde gönüllü psikolog, sosyolog, çocuk gelişimci, özel eğitim uzmanı, oyun terapisti drama eğitmenleri ve gönüllü grubumuz ile “Sevgi Dili Atölyesinde “buluşacağız. Sevgi Dili'ni kullandığımız her dakika gelecek kuşaklar İçin doğru adımlar atmış olacağız" dedi.

Demir, atölyenin açılmasına katkı sağlayan hayırseverleri de unutmayarak, “Bu işyerini bedelsiz kullanıma açıp her türlü eksiğini tamamlayan maddi manevi desteğini her daim hissettiğimiz işadamlarına da dernek yönetimi olarak teşekkürlerimizi iletiyorum" diye konuştu.