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Didim'de dezenfekte çalışmaları her gün yapılıyor

Başkan Atabay vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu alanlarda yapılan dezenfekte çalışmalarının azami seviyeye çıkarılması konusunda talimat verdi.


Ülkemizde ve dünyada Korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından Didim Belediyesi kent genelinde tedbirlerini sıkılaştırmaya başladı.


Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ın talimatı ile ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarını arttıran Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu parklar ve diğer kamusal alanlarda çalışma yoğunluklarını azami seviyeye çıkardı.


Vatandaşlarımızın Korona virüsten korunmaları için dezenfekte çalışmalarını arttırdıklarını belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Bizim önceliğimiz halkımızın sağlığıdır. Kentimiz genelinde park ve kamusal alanlar her gün ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilecek. Lütfen maskemizi takalım, mesafemize dikkat edelim” dedi.

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