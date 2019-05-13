Didim'de dolmuş ve taksi şoförlerine uyum eğitimi verildi

Aydın'ın Didim ilçesinde, dolmuş ve taksi sürücülerine “Geliştirme ve Uyum Eğitimi” kursu kapsamında 50 şoföre eğitimler verildi.

Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Didim Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında odaya kayıtlı şoförler eğitime alındı.

Eğitim sürecinde, Didim'de çalışan şehir içi toplu ulaşım ve taksi sürücülerine “Sürüş esnasında gerekli olan uygun ve saygın davranışları gösterme”, “Mesleğinin gerektirdiği beslenme ve görgü kuralları” ve “Güvenli araç kullanma, ileri sürüş teknikleri” konularında eğitimler verildi.

Didim Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde verilen ve 1 hafta süren “şehir içi toplu ulaşım ve taksi sürücülerine yönelik geliştirme ve uyum eğitimi” kursuna katılan 50 şoföre, ilk iki gün Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde görevli polis memurları tarafından trafik kuralları, sürü psikolojisi, psiko-teknik, halkla ilişkiler, kılık kıyafet ve yolculara göre davranış konusunda eğitimler verildi. Diğer günlerde ise Didim Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nuri Öner tarafından ileri sürüş teknikleri, güvenli araç kullanımı, müşteri ilişkileri ve öfke kontrolü konularında eğitimler verildi.

Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar gereği bu eğitimi almamış hiçbir şoföre toplu taşıma izin belgesi ve ruhsatı verilmediğini belirterek, “Oda olarak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle UKOME'nin şehir içi ulaşımda sürücüler için şart koştuğu sertifika programı kapsamında 50'şer kişilik gruplar halinde kurslar açıyoruz. Geçen yıllarda düzenlediğimiz kursları bu yılda açtık. Talep doğrultusunda kurslarımız devam edecek.” dedi.