Didim'de doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı

Aydın'ın turistik İlçesi Didim'de Ramazan bayramına sayılı günler kala hazırlıklar tamamlandı. Turizmciler tatildeki rezervasyon oranında memnun olurken 9 günlük tatilin ilçe esnafına da hareket getirmesi bekleniyor.

Ramazan bayramına sayılı günler kala turizm kentleri misafirlerini ağırlamayı beklerken Didim'de ise hazırlıklar tamamlandı. Büyük otellerdeki doluluk oranları %90'ları geçerken, Didim esnafı ise 9 günlük bayram tatilini dört gözle bekliyor.

Bu yıl 4 Haziran'da idrak edilecek olan Ramazan bayramında İlçede 5 yıldızlı büyük oteller yüzde 90'ının üzerinde doluluk oranlarına ulaşırken, küçük otellerdeki doluluk oranların yüzde 60'ı geçtiği günü birlik tatilcilerle de bu oranın daha da artması bekleniyor.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay 9 günlük bayram tatilinde ilçede büyük bir yoğunluğun oluşmasını beklediklerini belirterek “Biz sezon hazırlıklarımızı neredeyse tamamladık. Başta Altınkum plajı olmak üzere birçok yerde temizlik bakım ve onarım çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yalı caddesindeki hazırlıklar Büyükşehir belediyemizde yapıldı. İşletmeler işyerlerini hazırladı. Bizlerde gerek kent merkezinde gerekse mahallelerimizde çalışmalarımızı yaptık. Belediyemizde başta Zabıta, Temizlik ve Fen işler olmak üzere tüm birimlerimiz çalışma planlarını yaptılar. İlçemize gelen tatilcilerimizi en güzel şekilde ağırlamaya gayret edeceğiz.”dedi.

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk ise İlçedeki 5 yıldızlı otellerin durumunun iyi olduğunu açıklayarak “Büyük otellerin yetkililerinden aldığımız bilgilerde otellerimizin doluluk oranları şu an yüzde 90'ları aşmış durumda; bunun böyle devam edeceğini öngörüyoruz. Daha küçük otellerde ise şu an rezervasyon oranları yüzde 60'larda fakat hafta sonunda bu oranının daha da artacağını düşünüyoruz. Gerek günü birlikçiler gerekse son dakika rezervasyonlarıyla bu oran daha da artacaktır. Şu an için bir sorun görünmüyor” dedi.

Şentürk Didim esnafına da 9 günlük tatil dönemi için çağrıda bulunarak; “Özellikle Yalı caddesindeki işletmelerimizin işyerlerini temiz ve bakımlı tutmaları, fiyat politikalarını değiştirmemeleri noktasında duyarlı olmalarını bekliyoruz. Hanutçuluk konusunda titiz davransınlar. Kaybedilen müşteriyi geri getirmek çok zor; bu noktada sadece işletmeler değil, taksiciler, market ve diğer işletmelerde müşteri memnuniyeti ön planda tutarsa bayram dönemi tüm esnaflarımıza iyi gelecektir. 9 günlük bayram tatili döneminin ilçemiz açısından verimli olmasını umuyoruz” diye konuştu.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Esnaf ve sanatkarların Ramazan Bayramına ve yaz sezonuna hazır olduğunu belirterek, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili ve yaz sezonun başlaması nedeniyle piyasalarda göze çarpan bir hareketlik yaşandığını ifade etti.

9 günlük bayram tatili öncesi piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle esnaf ve sanatkarlara bir dizi uyarıda da bulunan Erul, “Sayıları hızla artan AVM'lerle birlikte rekabet şansı hayli azalan esnaf sanatkarlarımız için bayramlar bir fırsat. Bu anlamda esnaf sanatkârlarımızın bayram alış verişlerinde müşteri memnuniyetine önem vermelerini, tüketicilere rahat alış veriş imkânı sunmalarını bekliyoruz. Müşteri memnuniyeti, satışın gerçek yükünü taşıyan omurgasıdır. Eğer esnafımız müşteri sadakati ve müşteri memnuniyeti oluşturamazsa, müşterilerini kaybederler” sözleriyle uyardı.