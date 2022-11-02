Didim'de duvardan düşen adam hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde kendisine ait iş yerinde tadilat için çıktığı duvardan dengesini kaybederek düşen Ayhan Sert, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 75. Yıl Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde tadilat için 3 metrelik duvarın üstüne çıkan Ayhan Sert (59) dengesini kaybederek düştü. Sert'in düştüğünü gören çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sert'e yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da il merkezindeki hastaneye sevk edilen Sert, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sert'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.