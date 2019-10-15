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Didim'de düzensiz göçmen operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde dört farklı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 76’sı çocuk, 172 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde dört farklı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 76'sı çocuk, 172 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Didim'in Panayır adası önlerinde 4 ayrı operasyonda lastik bot ile yurt dışına çıkmak isteyen, 146 Suriye, 15 Somali, 8 Filistin, 1 Irak, 2 Yemen uyruklu 76'sı çocuk 172 düzensiz göçmen Güney Ege'de görev yapan sahil güvenlik botu tarafından yakalandı. Toplam 4 olayda yakalanan düzensiz göçmen ve düzensiz göçmenlere ait lastik botlar Didim limanına intikal ettirildi.

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