Didim'de e -fatura d?nemi ba?l?yor

Ayd?n’?n Didim il?esinde ?Elektronik Belge ve Defter Uygulamas?ndaki Yenilikler’ konulu bir bilgilendirme semineri d?zenlendi.
Ayd?n'?n Didim il?esinde ?Elektronik Belge ve Defter Uygulamas?ndaki Yenilikler' konulu bir bilgilendirme semineri d?zenlendi.
Didim Ticaret Odas? toplant? salonunda ger?ekle?tirilen bilgilendirme toplant?s?nda Didim Vergi Dairesi M?d?r Yard?mc?s? Nihat Cengiz konu?mac? olarak kat?ld?.
D?zenlenen bilgilendirme toplant?s?n da Cengiz, sinevizyon arac?l???yla, e- fatura uygulamalar? ge?i? s?reci, e-ar?iv fatura uygulamas?, e-serbest meslek makbuzu uygulamas?, e-m?stahsil makbuzu uygulamas?, e-gider pusulas? uygulamas?, e- bilet uygulamas?, e-sigorta komisyon uygulamas?, e-sigorta poli?e uygulamas?, e-d?viz al?m-sat?m uygulamas? konular?n da bilgi verdi.
Toplant?ya, Didim Vergi Dairesi M?d?r? Ali Cini, Esnaf ve Sanatkarlar Odas? Ba?kan? ?erif Erul, ?zel sekt?r ?irket temsilcileri ve muhasebeciler kat?ld?.