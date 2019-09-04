Didim'de Ege Et önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, büyükşehir belediyesinin açtığı Ege Et şubesi önünde, yoğun talep üzerine uzun kuyruklar oluşuyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde, büyükşehir belediyesinin açtığı Ege Et şubesi önünde, yoğun talep üzerine uzun kuyruklar oluşuyor.
Didim merkez Yeni Mahallede hizmet veren Ege-Et şubesinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Medine Tatar Sivaslıoğlu, ihtiyaçları olan eti Ege -Et'ten aldıklarını belirterek, hem ucuz hem de kaliteli ve emniyetli buldukları için tercih ettiklerini ifade etti.
Emekli öğretmen Sinan Sarıgöl ise, ilçede kasapların olduğu ancak tercihlerinin Ege- Et olmasının nedeni günlük taze kesimler yapılıyor olmasını bildiklerini belirterek, bütün belediyeler vatandaşlara ekonomik et hizmeti sunan Aydın Büyükşehir Belediyesini örnek almasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.