Didim'de eğitim camiası değerlendirme toplantısında bir araya geldi

Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Didim Kent Konseyi başkanı Osman Ayyıldız, okul müdürleri, idareciler ve proje öğretmenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Vilayetler Anaokulu öğretmenlerinden Halime Tanrıoğlu slayt eşliğinde 2019-2020 yılına hayata geçirilen projeler ve geçirilmesi planlanan projelerle ilgili olarak bilgilendirmelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ise konuşmasında Didim'deki eğitim camiasıyla ilgili istatistikler paylaşarak Ortaokul, Lise ve Üniversitelere giriş anlamında çıtanın her yıl yükseldiğini belirtti. Akdemir ayrıca E- twinning projelerinde ise 2 Avrupa 6'da ulusal projelerinin kabul edildiğini sözlerine ekledi.

Kaymakam Mehmet Türköz ise eğitimin en önemli unsur olduğunu kaydederek, geleceği emanet edilecek olan çocukların en iyi şekilde yetiştirilmeleri noktasında her türlü azim ve çabayı gösterdiklerini kaydetti.

Törenin sonunda Milli eğitim bünyesinde gerçekleştirilen projelerde dereceye giren ve katkı sağlayan öğretmenlere Kaymakam Türköz tarafından şilt verildi.