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Didim'de Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Didim Belediyesinin Ekim ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı A.

Deniz Atabay başkanlığında yapıldı. Toplantıda 3 aracın hibeleri kabul edildi.


Didim Belediyesinin Ekim ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu yapıldı. Toplantıda toplam 5 madde komisyonlara havale edildi.Gündemde yer alan Murat Sezer'in adına kayıtlı DİHİZ Turizm Organizasyon Denizcilik Taşımacılık Gıda Çiçekçilik Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.” Şirketini Bağışlama Talebi” konulu yazısı görüşüldü. Başkan Atabay kurulan şirketin yeni kurulduğunu ve hiçbir işlemi olmadığını belirterek, belediyelere bu tür hibelerin yapıldığını belirtti. Madde oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde ise Altaş firmasının“Araç Hibesi” konulu dilekçesi ele alındı. 3 adet hibe araç konusunda meclise bilgi verildi. Madde oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde ise Makedonya Kochani'de Yapılacak Olan Uluslararası Halk Dansları Pirinç Festivali Halk Oyunları Gösterisi'ne Belediyemizi Temsilen Folklor Ekibi Görevlendirilmesi” konulu yazısının görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.


Ek gündem maddesinde ise Belediye ile Engelliler derneği arasında, engelli aracıyla ilgili protokol yapılması konusunda ise Başkan Atabay'a oy birliğiyle yetki verildi.

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