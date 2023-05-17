Didim'de Engelli depremzedenin talebi yerine getirildi

Malatya'daki depremde evleri ağır hasarlı olduğu için Didim'de misafir edilen ve aynı zamanda bedensel engeli olan İbrahim Sakarkaya'ya akülü sandalye hediye edildi.

Didim'de geçici olarak ikamet eden engelli depremzede vatandaşın isteğine DİGİAD yönetimi duyarsız kalmadı. Engelli vatandaşın akülü Sandalyesinin teslimine Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, DİGİAD başkanı Serhat Cengiz, Didim ve Yöresi Engelliler derneği Başkanı Resul Yazıcı ve yönetim kurulu üyesi Kaşif Eryürek ile engelli vatandaşın ailesi hazır bulundu. DİGİAD yönetimi, akülü sandalyeyi, Didim Engelliler derneği aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşa teslim etti. Akülü Sandalyesini alan Engelli İbrahim Sakarya;" Hayatıma ve günlük yaşamıma büyük kolaylık sağlayacak ve daha özgürce hareket etmeme neden olacak olan araç için, bana yardımda bulunan ve sandalyemi bana hediye eden DİGİAD Başkanı Serhat Cengiz beye teşekkür ediyorum Allah hepinizden razı olsun" diyerek duygularını dile getirdi.

DİGİAD Başkanı Serhat Cengiz, "Garnizon Komutanımız Albay Ali Saçan daha önce depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettiğinde bu kardeşimiz kendisinden böyle bir istekte bulunmuş. Sağ olsun Garnizon komutanımız bize bunu iletti. Bizde Engelliler Derneği ile istişareye geçerek bu vatandaşımızın isteğini karşılayacağımızı bildirdik. Bu gün sandalyemizi kendisine hediye ettik” dedi.