Didim'de Engelliler Haftası'nda kök hücre ve kan bağışı alımı yapılacak

Aydın'ın Didim ilçesinde, 3. düzenlenen Engelsiz Festivali etkinlikleri kapsamında Didim Engelliler Derneği ve Türk Kızılay'ı işbirliğiyle kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

18 Mayıs Cuma günü saat 15:00/23:00 saatleri arasında Altınkum Yalı caddesindeki Festival etkinlik alanında gerçekleştirilecek etkinlikte, vatandaşlar kan bağışında bulunabilecekler. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Bedri Altıntaş, "Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz 'Öykü Arin'e umut olalım' etkinliğinde hayırsever yurttaşlarımızın katılımı rekor seviyeye ulaşmıştır. Bu etkinlikte de Didimlilerin gerekli ilgiyi göstereceğine inanıyorum.” dedi.

Kök hücre bağışı 18-50 yaş aralığındaki sağlıklı kişiler yapabilmektedir. Kan bağışı için ise 60 yaşına kadar yapılabiliyor.