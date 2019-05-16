Didim'de engelliler ve aileleri iftarda ağırlandı

Engelliler haftası etkinlikleri kapsamında Didim belediyesince Altınkum Yalı caddesinde Engelliler ve ailelerine Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği verildi. Yemeğe Didim ve Yöresi engelliler derneği başkanı Bedri Altıntaş, Aydın Büyükşehir belediyesi engelliler masası başkanı Sema Durmaz, Didim Belediyesi Kültür Müdürü Badeser Dumlupınar ve engelliler ve aileleri katıldı.

İftar öncesinde dualar edildi; ardından iftar yemeği yenildi. Yemek sonrası kısa bir konuşma yapan Aydın Büyükşehir belediyesi engelliler masası başkanı Sema Durmaz Aydın BŞB Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay'a destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yemeğin ardından Didim garnizon komutanlığında Engelliler için yapılacak sembolik askerlik töreni öncesinde Engelli askerler için kına gecesi etkinliği gerçekleştirildi.