Didim'de Engelliler ve aileleri unutulmadı

Kahvaltıya Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkan vekili ve başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz, Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı (DİYED) Bedri Altıntaş, ile engelliler ve aileleri katıldı. Kahvaltının ardından ilk konuşan DİYED Başkanı Bedri Altıntaş, bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda belediyenin destekleriyle sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalıştıklarını ifade ederek “Bir engelliyi sosyal hayata koymak için medikal malzeme desteğiyle bu olmuyor, bunlar yeterli değil. Mühendislik çalışmasında da bu konuda duyarlı olunmalı. Belediye ile birçok organizasyona yaptık. Bundan sonraki hayalimiz Didim'e engelsiz köy kazandırmak. Bu konuda daha duyarlı olmalıyız.” dedi.

Didim Belediye başkan vekili Ahmet Yılmaz ise belediyenin engellilerin yaşamlarını kolaylaştırma adına her konuda yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirterek, bu konuda gelen hiçbir talebe de kayıtsız kalmadıklarını ifade etti.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise engellilerin insan hayatındaki yerinin ayrı olduğunu belirterek “Önemli olan engellilik toplumun meselesi olduğunu anlamak ve anlatmak olmalı. Engellilerin sosyal hayatındaki zorlukları giderme anlamında adımlar yapılıyor. Bu özel vatandaşlarımızın sosyal hayatta her alanda olması lazım Sizlerde buna eğimli olmanız lazım. Bu noktada adımlar atılıyor. Hayatın her alanında sizleri görmek bizleri de mutlu edecektir. Engelsiz köy hayal edilmiş ve inşallah Didim'de bu hayal gerçekleşir" dedi.

Konuşmaların ardından DİFTAD tarafından eğitilen Engelli gençler yöresel halk oyunlarını sergilediler. Etkinlik müzikli eğlence ile sona erdi.