Didim'de erkenci karpuz hasadı yapıldı

Aydın'ın Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde üreticilik yapan Şükrü Çağlar ve Şuayip Acet'e ait olan karpuz tarlalarında Didim'in bu yılki ilk karpuz hasadı gerçekleştirildi.

Hasat etkinliğine Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi Eda Kuruca, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, Didim İlçe Tarım Orman Müdürü Alamettin Hatipoğlu, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, Didim Şoförler Odası Başkanı Savaş Cengiz, Didim Rumeliler Derneği Başkanı Berrin Muslu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hasat öncesi katılımcılar, karpuz tarlalarını gezerken karpuz yetiştiricisi Şükrü Çağlar, karpuz hasadıyla ilgili bilgiler verdi. Çağlar, “İlk olarak hangi bölgede hangi karpuz yetişir; onu tespit ettik. Şu an 5 çeşit ürünümüz var, 10'a çıkartmaya çabalıyoruz. Deneme dikimleri gibi yapıyoruz. Seneye hangisini güzel alabiliriz, hangisi hasta olur? Erkenci mi? Uygun mu? Mesela bir çeşidimiz şu an hastalık var, külleme hastalığı var, demek ki o çeşitten çok tercih edilmeyecek diye kararımızı veriyoruz. Hem deneme yapıyoruz, hem önayak olalım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşma yapan Kaymakam Can Kazım Kuruca ise “Yani görmek istediğimiz bir iş yapıyorsunuz. Yani biz de hep çiftçilerimize diyoruz ki yani klasiğe takılmayın, yeni işler deneyin, yeniliklere açık olun her zaman ve katma değeri yüksek ürün üretmek her zaman önemli. Artı ürün gamını geliştirmek de önemli” dedi.

Karpuz tarlasının gezilmesinin ardından davetlilere ve ilçe protokolüne ikramlarda bulunuldu.