Didim'de evinden samuray kılıcı çıkan uyuşturucu taciri tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde Jandarma ekiplerinin hassas burunlu köpeklerle yaptığı ev aramasında toprağa gömülü halde uyuşturucu madde ele geçirilirken ayrıca evde samuray kılıcı ile tüfek, tabanca da bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşiltepe mevkiinde devriye esnasında durdukları araç sahibi Z.Ö (66) adlı şahsı sorguladı. Şahşın şüpheli hareketleri sonucunda evinde hassas burunlu köpeklerle arama yapıldı. Yapılan aramada ise “1287 Gram toprağa gömülü halde kavanoz içinde Esrar (Kubar),31.41 Gram kenevir tohumu,1adet hassas terazi, 2 adet otomatik av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet havalı tüfek , 1 adet samuray kılıcı, 1 adet toprağa ekili kök kenevir, 36 adet fişek ve 1 adet esrar öğütücü ele geçirildi. Göz altına alınan Z.Ö Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak kabul etmek ve bulundurmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.