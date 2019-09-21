Didim'de Eylül'de deniz keyfi bir başka

Aydının Didim ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi fırsat bilenler, Altınkum plajında denize girip, güneşli havanın tadını çıkardı.
Didim'de Eylül ayı ortalarında hava sıcaklıkları 30 derece dolayında seyrederken, güzel havayı fırsat bilenler denizin tadını çıkardı. Dünyaca ünlü Altınkum plajında yoğunluk gözlenirken özellikle ilçede yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar güneşin keyfini çıkartıyor. Tatil tercihini Eylül ayında kullanan tatilcilerde Altınkum'da denize girerken, Yalı caddesindeki restaurant ve kafelerinde açık olduğu görüldü.