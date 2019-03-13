Didim'de fotoğrafçılar çırak bulamıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, fotoğrafçılar çırak bulmada sorun yaşadıklarını iddia etti.

Didim'de 29 yıldır fotoğrafçılık yaptığını belirten Erol Kilim, vesikalık fotoğraf ve baskı için çırak bulmada sorun yaşadıklarını belirtti.

İlçede 5-6 fotoğrafçı olduğunu belirten Kilim, “Fotoğrafçılığı 29 yıldır yapıyorum. İnsanlar fotoğrafçılığı çok hafife alıyorlar. Eskisi gibi cazibesini yitirmiş bir izlenim var. Ben fotoğrafçılığı ustamdan öğrendim. Aramızda usta çırak ilişkisi vardı. Oysa şu dönem de maalesef fotoğrafçılık sektörün de çırak hemen hemen hiç yok. Fotoğrafçılar eski düzenle profesyonelce tek başına çalışıyor. Mekana vesikalık fotoğraf, amatör baskı için gelen oluyor. İlçede 5-6 köklü eski tarzda fotoğrafçı var. Artık yeni mekan açanlar da teknolojiye paralel hareket ederek basit cihazlar alıyorlar. Baskı fotoğraflarda eskisi gibi ömürlü değil ve daha çabuk özelliklerini kaybeder tarzda pratik ve basit baskılar kullanılıyor. Bu yönde çok sıkıntılar yaşanıyor. Gençlerden eski profesyonel baskı fotoğrafçı da maalesef çalışan yok. Eleman da yetişmiyor” diye konuştu.