Didim'de fuhşa aracılık eden şahıs tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde fuhşa aracılık yaptığı belirlenen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fuhşa aracılık yapan M.T'yi düzenlenen operasyon ile yakaladı. Hakkında “Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” suçundan arama kararı bulunan M.T. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.