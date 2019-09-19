Didim'de Gaziler Günü etkinlikleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Gazilik unvanı verilmesi sebebiyle her yıl 19 Eylül'de kutlanan Gaziler Günü nedeniyle Didim'de çelenk koyma töreni düzenlendi

Didim Kent meydanında yapılan çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim temsilcisi İlker Türkkol, kamu kurum amirleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, oda başkan ve yöneticileri, Didimli gaziler ile öğrenciler katıldı.

Törenler çelenk koyma töreniyle başladı. İlçe Protokolü, Didim Muharip Gaziler Derneği ile THK Didim Şubesi Atatürk anıtına çelenk koydu. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal marşı okundu. Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim temsilcisi İlker Türkkol, “19 Eylül Gaziler günü bilindiği gibi, Muharip gazi harbe katılıp harpten sağ olarak dönen savaşmış kahramanlardır. Gazilik unvanı devlet tarafından verilir. En büyük gazi, bu unvanı 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı ile vatanin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür 2002 senesinde çıkartılan yasa ile 19 Eylül günü Gaziler günü olarak kabul edilmiştir. Vatan ve millet sevgisini bir defa daha ortaya koyan Mustafa Kemal paşaya l9 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanı ile Mareşallik rütbesi verilmiştir. İşte bu mücadele sonunda hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Ancak dün olduğu gibi bu günde düşmanlarına gerek içten gerekse dıştan aziz vatanımızı parçalamaya, bağımsızlığımızı yok etmek istemektedirler. Dış düşmanlara ve onların içteki iş birlikçilerine karşı Şerefle vatanını korumuş, mücadele etmiş gazi olmuştur” dedi.