Didim'de Gaziler Günü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde ‘Gazilik' unvanı verilmesi sebebiyle her yıl 19 Eylül'de kutlanan Gaziler Günü nedeniyle Didim'de tören düzenlendi.

Kent Meydanı'nda yapılan çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim Temsilcisi İlker Türkkol, kamu kurum amirleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, oda başkanları ve yöneticileri, Didimli gaziler ile öğrenciler katıldı. Törende ilçe protokolü ile Didim Muharip Gaziler Derneği, Atatürk abidesine çelenk koydu. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim Temsilcisi İlker Türkkol, konuşmasında gaziliğin büyük bir onur olduğunu ifade ederek “153 sayılı kanun ile Mareşallik ve Gazilik unvanlarının verilmesinin 101. Yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyetinin yanı sıra Güney Kore Cumhuriyeti ile KKTC'nin varoluş mücadelesi içerisinde ve iç güvenlik harekatı sonucunda kazanılan Gazilerimizin onurlandığı gündür” dedi.

Konuşmanın ardından töreden gazilere kırmızı karanfil dağıtıldı. Çelenk koyma töreninin ardından Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde ilçe protokolü ile gaziler kahvaltıda biraya geldi.