Didim'de Geleneksel 27. Barış şenlikleri etkinliklerle kutlandı

Didim Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Didim 27.Barış festivali düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi. Etkinlikte Barış yürüyüşü düzenlendi, barış meşalesi yakılarak, konser gerçekleştirildi.

1 Eylül Dünya Barış Günü çerçevesinde Didim Belediyesince bu yıl 27.'si düzenlenen Barış Festivali Altınkum Yalı Caddesinde gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Yalı Caddesinde barış yürüyüşü düzenlendi.

Altınkum Yazarlar Festivali standı önünde başlayan yürüyüşe CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İyi Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, belediye meclis üyeler, CHP İlçe yöneticileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Marşlar ve şarkılar eşliğinde Yalı Caddesinde başlayan yürüyüş, Aytepe parkında kadar sürdü.

Etkinlikte konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Tüm dünyada kanın dökülmediği göz yaşlarının akmadığı bir dünya dileyerek, tüm dünyaya barış mesajı verdi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince Aytepe'de barış meşalesi yakıldı. Didimlilerin ve tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği konser öncesinde konuşan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay konuşmasında, Atatürk'ün barışla ilgili sözlerinden yola çıkarak “Bundan yüz sene evvel “Yurtta barış Dünya'da barış diyen” önderin evlatlarıyız. Şimdi bakın dünyaya, Rusya'ya bakın, anneler ağlıyor çocuklar perişan. Başka ülkelere sığınanlar var. Şimdi bizler Ulu Önder Atatürk gibi bir lidere sahip olmanın önemini şimdi anlıyoruz. Güç tankla ve tüfekle değil, beyinle olur. Onu bir kez daha anlayıp, onun izinden ayrılmayalım” dedi.

Konuşmanın ardından sahne alan Altınkum'da Necati ve Saykolar grubu kendi şarkılarının yanı sıra dillerden düşmeyen şarkılar seslendirerek plajı dolduranlara keyifli anlar yaşattı.