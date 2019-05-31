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Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan operasyon ile 36 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyon ile 36 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, “ Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından Göçmen Kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 1 Suriye, 11 Kongo, 20 Orta Afrika, 2 Komor, 2 Sudan vatandaşı olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen yakalandı. Çevrede yapılan araştırmada 1 adet lastik bot, 1 adet bot motoru ve akü ele geçirilmiş, devam eden çalışmalarda göçmenleri İzmir'den getirerek bölgeye indirdikleri ve birbirleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen S.A., G.Ö., F.Y., O.Ç., N.S.E., İ.T., isimli şahıslar hakkında “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan işlem yapıldı. Şahısların yapılan GBT sorgulamasında G.Ö. isimli şahsın “Hırsızlık” suçundan 3 adet arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Şahısların tümü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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