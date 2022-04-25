Didim'de gökyüzü yüzlerce uçurtma ile renklendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği etkinlikler ile kutlayan Didim Belediyesi, geleneksel uçurtma şenliğini bir kez daha Didimli çocuklar ile buluşturdu.

Mavişehir Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener ve Yusuf Deveci, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mavinin yeşil ile buluştuğu Ege'nin güzide kenti Didim'de düzenlenen etkinlikte çocuklar gün boyu eğlendi. Didim Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dağıtılan uçurtmaları uçuran çocuklara Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da eşlik etti.

Geleneksel olarak gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde bir kez daha Didimli çocuklar ve aileler ile buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilçemizde birçok etkinlik ile kutladık. Cuma gününden bu yana gerçekleştirdiğimiz etkinlikler çerçevesinde Didimli çocuklarımız ile buluştuk, onlarla mutluluğu paylaştık. Ben bir kez daha tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Sizler bizim mutluluğumuz ve geleceğimizsiniz" dedi.