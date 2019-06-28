İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de ‘Gönülden Gönüle' konseri ilgi gördü

Aydın’ın Didim ilçesin de 6.

Aydın'ın Didim ilçesin de 6. Uluslararası Halkoyunları Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Gönülden Gönüle” Türk Halk Müziği konseri ilgi gördü.


Didim Belediye Parkı Amfi Tiyatro alanında Şef Fevzi Kurtuluş eşliğinde Didim Halkoyunları Gençlik ve Spor Klubü Derneği (DAHOT) Türk Halk Müziği Korosu, yurdun değişik yörelerinden türküler seslendirdi. Sunuculuğunu Filiz Korkmaz'ın yaptığı, Anadolu halk oyunları ekibin gösterileri yanı sıra şiirlerinde seslendirildiği “Gönülden Gönüle” konser 1,5 saat sürdü.


Yoğun ilgi gören konsere, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, sivil topluk kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.