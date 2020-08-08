İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de hafta sonunda sıkı korona denetimi

Ege Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden olan Aydının Didim ilçesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında plajlar ve iş yerleri denetlendi.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan Aydının Didim ilçesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında plajlar ve iş yerleri denetlendi.


İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen “Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri” konulu genelge kapsamında jandarma, polis ve zabıta ekiplerince sahillerde denetim gerçekleştirildi. Didim'de dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda yerli ve yabancı turistlerin Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığı kontrol edildi. Kentte zaman zaman belediye hoparlöründen ve polis araçlarından kurallara dikkat edilmesi konusunda anons yapıldı. Didim'in halk plajlarının yanı sıra Akbük Mahallesi'ndeki plaj ile Mavişehir Mahallesi'ndeki plajlarda ve iş yerlerinde sosyal mesafe ve maske konularında uyarılarda bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.