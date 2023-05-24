Didim'de hasat öncesi kimyasal kalıntı analizleri yapılıyor

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın Didim ilçesinde, hasat öncesi meyve sebze tarlalarında pestisit tespiti için numune alımları başladı.

Her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen program çerçevesinde zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan pestisitleri tespiti için saha çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Aydın'ın Didim ilçesinde sahaya inen ekipler, hasat öncesinde meyve sebze tarlalarında pestisit tespiti için numune alımları gerçekleştirdi. Kimyasal kalıntıların olup olmadığını belirlenmesi amacıyla alınan numuneler ise analize gönderiliyor.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “İlçe Müdürlüğümüzce her yıl Bakanlığımız tarafından belirlenen program dahilinde, hasat edilmeden önce ürünlerden pestisit tespiti maksatlı numuneler alınarak analize gönderilmektedir” denildi.