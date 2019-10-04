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Didim'de Hayvanları Koruma Günü barınakta kutlandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü dolayısıyla hayvan severler bir araya geldi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü dolayısıyla hayvan severler bir araya geldi.


Etkinlik yabancı uyruklu vatandaşlar katkı için kermes düzenlerken, çok sayıda hayırsever barınağa mama, ilaç ve barınma eşyaları bağışladı.


Didim Belediyesi hayvan barınağındaki etkinliğe Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkan yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener ve Öznur Gündoğdu, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP'li bazı belediye meclis üyeleri, Hayvanseverler, okul öğrencileri ile yabancı uyruklu vatandaşlar katıldı.



Etkinlik kapsamında CHP'li Gençler barınağa 4 adet hayvan barınağı bağışlarken, ilçedeki çok sayıda kişi, kurum ve kuruluş ise mama'dan ilaca, barınma malzemesinden bakım malzemesine kadar bir çok bağışta bulunuldu. İlçede yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların oluşturduğu grup ise ikinci el eşya ile börek ve tatlıları barınak yararına satışa sundu.


Etkinlikle ilgili bilgiler veren Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci “Bugün özel bir gün biz hayvan dostu belediyeyiz, sokaklarımızın muhtaç hayvanları tedavi ve rehabilite ediyoruz. İhtiyaç sahibi hayvanları alıyoruz. Bu tür etkinliklerle insanların hayvan sever olmasını sağlıyoruz. Bugün çocuklarımızı ağırladık. Bazı okullar ve kurumlar yardımda bulundu. Bu tür etkinlikleri yapıyoruz ki insanlar doğayı ve hayvanları sevsinler.”dedi.



Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise “Bu dünya yalnızca iki ayaklılar için değil 4 ayaklılar için de var. Dünyayı paylaştığımız en yakın dostlarımız. Onlarla olmaktan mutluyuz. Hayvanlar barınakta değil doğada olmalı. Burada hasta ve sakat hayvanlar var, bu işlemler yapılınca yeniden doğaya bırakılıyor; yeterli mi değil ama en azından barınak görevlilerimizi ellerinden geldiğince yapıyor. Önemli noktada; Didim'de sokak hayvan sayısı fazla bunun nedeni de hayvan severler; hem hayvanları seveceğiz hem de onlara bakacağız. Belediyemizde burada sorumlu bir görevi sorumluluk içerisinde yapıyorlar.”dedi.


Kaymakam Türköz, Başkan yardımcılarıyla birlikte barınağa gezerek, Barınak sorumlusu Veteriner Hekim Ali Karahallı'dan bilgiler aldı.

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