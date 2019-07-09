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Didim'de hırsızlık şüphelileri yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, evden hırsızlık olayının failleri iki şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, evden hırsızlık olayının failleri iki şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesi “Evden Hırsızlık” olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayda yapılan çalışmada çalınan elektrikli bisiklet, LCD televizyon, matkap ve tamir takım çantası ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.S. ve H.C.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

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