Didim'de hırsızlık şüphelisi 5 kişiyi emniyet yakaladı

Aydın'ın Didim ilçesinde 14 villada farklı günlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı.

Olay, Fevzipaşa Mahallesi Denizkent Sitesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan 14 villalarda farklı tarihlerde hırsızlık olayları meydana geldi. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelilerinin, A.T., K.B., T.T., A.İ. ve A.K. isimli şahıslar oldukları, çaldıkları malzemeleri Efeler Mahallesi 2252 sokak üzerinde bulunan ikamet ile Cumhuriyet Mahallesi 75. Sanayi Sitesi içerisinde 1165 sokak üzerinde bulunan iş yerine bıraktıkları ve buradan çaldıkları eşyaları sattıkları tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, şüpheliler tüm suçlamaları itiraf etti. Şüphelilerin çaldıkları eşyaları götürdükleri adreslerde yapılan aramada 11 adet 75 cl ebadında farklı markalarda şarap, 1 adet 100 cl ebadında viski, 13 adet farklı ebatta ve farklı marka alkollü içecek, 1 adet 52 inç tv, 1 adet 40 inç tv, 1 adet 40 inç tv, 50 litre zeytinyağı ile çok sayıda inşaat ve ev eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi. A.T., K.B., T.T., A.İ. ve A.K. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheli mahkemece serbest bırakıldı.