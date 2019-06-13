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Didim'de hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık olayına karışan şüpheli polisin çalışması ile suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık olayına karışan şüpheli polisin çalışması ile suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Didim'de iki ayrı evden hırsızlık olayı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, iki ayrı “Evden Hırsızlık” olayı ile ilgili gelen ihbar doğrultusunda çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren S.A. isimli şahıs ikamet içerisinde çaldığı LCD televizyon ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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