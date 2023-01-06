Didim'de “Hoş geldin bebek” projesi 1 yılda 185 aileye ulaştı

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen “Hoş geldin bebek” projesi 2022 yılında 185 aileye ulaştı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay girişimleri ile hayata geçirilen, “Hoş geldin Bebek” projesi çerçevesinde Didim Belediyesi Hoş Geldin Bebek ekipleri 2022 yılında 185 ailenin mutluluklarına ortak oldu. Didim Belediyesi hayata geçirdiği Sosyal Belediyecilik projeleri çerçevesinde ilçede yaşayan vatandaşların her anında yanında olmaya devam ediyor. 2018 yılında Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine başlayan ekipler, 2022 yılından 185 aileyi ziyaret ederek, evlat sevinçlerine ortak oldu.

Proje çerçevesinde ailelere Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tebrik ve iyi niyet dileklerini ileten ekipler, yeni doğan bebekler için hazırlanan içerisinde zıbın, derece, banyo başlığı, bez ve benzeri malzemelerin bulunduğu bebek setleri çiçeği burnunda ebeveynlere hediye ediyor. Ayrıca dileyen aileler Didim Belediyesi'ne bağlı uzman ekiplerden çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda destek alabiliyor.

Yapılan hizmetler ile kentte yaşayan vatandaşların mutluluğunu arttırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Atabay; “Didim'de her çocuk eşit şartlarda büyümeli düşüncesiyle hayata geçirdiğimiz Hoş geldin Bebek Projemiz çerçevesinde 2022 yılında 185 çiftimizin yeni evlat sevincine ortak olarak ailelerimizin yanında olduk. Yeni doğan bebeklerimize daha güzel bir Didim bırakabilmek amacıyla gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.