Didim'de hububat ekili araziler denetlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde hububat ekili arazilerde dane kaybı olmaması için teknik denetim gerçekleştirildi, çiftçiler bilgilendirildi.

Önemli tarım kentleri arasında yer alan Aydın'da üreticiler ekimlerini gerçekleştirirken, hastalık ve zararlılara karşı mücadele çalışmaları da devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ilçe genelinde bilgilendirme ve uyarılar yaparken, hububat ekili arazilerde de dane kaybının yaşanmaması için kontrollerini sürdürüyor. Sahaya inen teknik personeller arazi kontrollerinin yanı sıra hem çiftçileri bilgilendirdi hem de biçerdöver belgelerini kontrol etti.

Yapılan kontroller ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Hububat ekili arazilerde dane kaybının olmaması için teknik personel arazide kontrollerini gerçekleştirmektedir. Üretici ve operatörleri bilgilendirilmekte, biçerdöver belgelerinin kontrolleri yapılmaktadır” ifadeleri yer aldı.